Alex de Souza: Kestirmeden gitmek istemiyorum

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen oyuncu Alex de Souza’nın sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlük görevine getirileceğini duyurdu.

Fenerbahçe’de Vitor Pereira sonrasında koltuğa kimi oturacağına dair iddialar her geçen gün değişkenlik gösterirken, sarı lacivertli ekibin efsane futbolcularından Alex de Souza da bir dönem adı anılan isimler arasındaydı.

Şimdilerde Sao Paulo’nun 20 yaş altı takımında teknik direktörlük yapan Alex de Souza, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknik direktörlük hedefleri hakkında Globo’ya konuşan Alex de Souza, “Benim şu an hedefim genç takım ile çalışmak. Sao Paolu bana bu fırsatı verdi. Pro lisansımı almak için federasyonun kurslarına gidiyorum. Son bir kursum kaldı. 2022’nin sonuna geldiğimde oturup görüşeceğiz. Sao Paulo’da mı kalacağım, başka bir kulübe mi gideceğim yoksa hala 20 yaş altı takımında mı çalışacağım, göreceğiz” dedi.

20 yaş altı takımında içinde bulunduğu başlattıkları projenin gidişatından ötürü mutlu olduğunu söyleyen Alex, “En önemli şey ise futbolcular gelişmeye devam ediyor. Rogerio Ceni (Sao Paulo Teknik Direktörü) istediğinde hazır olacaklar” diye konuştu.