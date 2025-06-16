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Alex De Souza’nın Yeni Takımı Belli

YENİ TAKIMI BELİ OLDU

Son olarak Süper Lig’de görev yapan Akdeniz ekibi Antalyaspor’un Brezilyalı teknik direktörü Alex De Souza’nın yeni adresi belirlendi. Brezilya Serie B takımlarından Operario Ferroviario, Alex De Souza’yı takımın başına getirdiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, genç teknik adama “Hoş geldin” denildi.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başlangıç yapan Alex De Souza, daha sonra sırasıyla Avai ve Antalyaspor’u çalıştırdı. Antalyaspor’un başında 23 maçta görev alan Alex De Souza, bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

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