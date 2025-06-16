Haberler

Alex De Souza, Operario’nun Teknik Direktörü Oldu

BREZİLYALI EFSANE TEKNİK DİREKTÖR OLDU

İstanbul’dan gelen haberlere göre, Cruzeiro ve Palmeiras gibi ünlü Brezilya kulüplerinde kariyerine devam eden Alex de Souza, Fenerbahçe tarihinde önemli bir yer edindi. Ayrıca, Brezilya Milli Takımı ile de uluslararası alanda tanınan bir isim. Şimdi ise Brezilya Serie B liginde mücadele eden Operario’nun teknik direktörlük görevine getirildi. Alex’in ekibinde, 2022 yılından bu yana birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Ze Roberto ve Joao Paulo Cavalcanti de görev alacak. Braziyali ekip, bu gelişmeyi “Alex de Souza, Fantasma’nın yeni teknik direktörü oldu” ifadeleriyle duyurdu.

BÜYÜK BAŞARILARDAN YENİ DENEYİMLERE

Futbolculuk kariyerindeki önemli başarıların ardından Alex, Futbol Üniversitesi’nde yönetim eğitimi aldı ve CBF’den PRO, A ve B antrenörlük lisanslarını edinerek kariyerine yeni bir yön verdi. Alex, sezon başında Türkiye Süper Ligi’nde mücadele eden Antalyaspor’un başına getirilmişti. Bu dönemde Süper Lig’de 18, Türkiye Kupası’nda ise 3 maça çıktı. Antalya temsilcisi ile ligde toplamda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak ocak ayında kulüpten ayrıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail’in Saldırısıyla Gerginlik Artıyor

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı sonrası Türkiye-İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda tır kuyruğu 2 kilometreyi buldu; İranlı tır şoförleri beklemekten şikayetçi.
Haberler

Şanlıurfa’da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 12 yaşındaki Bünyamin Çiçek'i kurtarmak için suya atlayan Suriyeli bir gencin cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun arama çalışmaları sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.