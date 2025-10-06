Alex’in Hafıza Kaybı ve Kardeşi Marcus’un Destanı

HAFIZA KAYBI VE YENİDEN İNŞA

Alex, 18 yaşındayken bir hastanede uyandığında hayatına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Zihninde her şey silinmişti; ne adı ne de yaşına dair bir bilgi aklında kalmıştı. Ancak, ikiz kardeşi Marcus’u tanıyordu. Marcus, Alex’in çocukluk ve gençlik anılarını yeniden inşa etmesine yardımcı oldu. Fakat 10 yıl sonra Alex, oluşturduğu bu kusursuz geçmişin tamamen uydurma olduğunu öğrendi. Takvimler 1982’yi gösterdiğinde yaşadığı bir motosiklet kazasında komaya girmişti. Alex, o anı “Hastaneye kaldırıldım. Çok sayıda kafa travması yaşadım ve komaya girdim. Doktorlar aileme, komadan çıkma ihtimalimin çok düşük olduğunu söylediler” sözleriyle hatırlıyor. Marcus ise hep yanında durdu, “Tüm o süre boyunca yanımda kaldı, benimle konuştu, bana müzik dinletti. Bir gün, aniden uyandım. Ona baktım ve ‘Merhaba Marcus’ dedim.”

GEÇMİŞİN PEŞİNDE

Hastane odasında telaş içinde koşan ve ağlayan kadını gören Alex, “Kardeşime bunun kim olduğunu sordum. Bana, ‘O anne’ dedi. Tanıyamadım. Aslında kendi adımı bile bilmiyordum. Tek bildiğim, odadaki çocuğun benim ikizim olduğu ve adının Marcus olduğuydu.” Doktorlar, ağır kafa travmaları ve komadan sonra hafıza kaybının sık olduğunu belirtiyor ancak Alex’in durumu dikkat çekici bir şekilde farklıydı. Çünkü eski yaşamına dair bir şey hatırlamazken, ikiziyle ilgili her şeyi biliyor gibiydi. “Bence birçok tek yumurta ikizi çok fazla şey söylemek zorunda değildir. Birbirlerinin ne düşündüğünü bilirler, birbirlerini anlarlar. Bu kadar basit” diyor Alex. 18 yaşında kendisini büyüdüğü halde bir çocuk gibi hissediyor, etraftaki dünya ile ilgili birçok şeyde zorlanıyordu.

YENİ HAYATIN TEMELLERİ

Marcus, Alex’e günlük yaşamda ve geçmişine dair bilgiler sunarak yardımcı oldu. “Ona yaşadığımız evi göstermek zorundaydım. ‘Burası mutfak. Burası banyo. Bu bizim yatak odamız. Bu senin diş fırçan. Bunlar senin ayakkabıların.’ Tamamen sıfırdan başladık” diye anlatıyor Marcus. Alex, birkaç ay daha hastanede kaldıktan sonra, Marcus sayesinde onların annesinin ilk evliliğinden doğduğunu, biyolojik babalarının ise bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Eve döndüğünde Alex, hayat hikâyesini yeniden inşa etmek için Marcus’a güvenmeye devam etti. “Kız arkadaşımla tanıştırdı beni. Benim için tamamen yabancı biriydi. Bana iş sahibi olduğunu ve artık ailenin yaşamadığını söyledi. Ben de anlattığı her şeye inandım” sözleriyle durumu ifade ediyor Alex.

AİLE İLİŞKİLERİ VE YAŞANILAN ZORLUKLAR

Marcus, Alex’e sosyal hayatında uyum sağlamasında yardımcı oldu. “Akşam yemeklerinden önce kiminle karşılaşacağımızı, nasıl bir bağımız olduğunu ve ne zamandır tanıdığımızı anlatıyordu. Alex insanlarla karşılaşınca her şeyi normalmiş gibi yapıyordu. Sadece sıradan bir 18 yaşındaki gibi olmak istiyordu. Hafıza kaybının damgasını taşımak istemiyor, farklı muamele görmek istemiyordu.” Zamanla Alex yeni hayatından keyif almaya başladı, araba kullanmayı öğrendi ve ailesiyle ilişki kurdu. Ancak bazı ilişkilerinde zorluklar yaşadı. “Kız arkadaşımla ilişkimi sürdürmeye çalıştım ama yürümedi. Farklı bir insandı ve ben onunla bağımı anlayamıyordum” diyor Alex. Annesiyle arası ise daha karmaşık hale geldi. “Nedense, onunla yüzde 100 bağ kuramayacağımı hissediyordum. Onun annem olduğunu kabul etmek benim için zordu.”

ŞÜPHELERİN ARTIŞI

Aile ilişkilerini yeniden kurmak Alex için oldukça zordu. Üvey babası Jack, katı kurallarıyla evde söz sahibiydi. “Odaya girdiğinde ayağa kalkardık ve ona ‘efendim’ derdik. Onun tarafına ancak çağrıldığımızda girerdik. Sadece izin verirse konuşabilirdik” diyerek ortamın ciddiyetini vurguluyor Alex. Bir süre sonra bu durum ona da normal gelmeye başladı. Marcus ise anneleri Jill’i “uzun boylu, yüksek sesli, çok dışa dönük ve çok güzel bir kadın” olarak tarif ediyor. Alex, zamanla annesiyle bağ kurmaya başladı fakat acı kaybı da büyük oldu. “Onu 18 yaşında tanıdım, 30 yaşında kaybettim. Onu gerçekten sevdim” ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.

GEÇMİŞİN KARANLIK YÜZÜ

Sonuç olarak, Alex, annesinin aşırı derecede istifçi olduğunu ve evdeki eşyaların sıradan olmadığını keşfetti. Cenaze sonrası Marcus ile birlikte eşyaları ayıklarken buldukları “tuhaf şeyler”, geçmişe ait acı anıları yeniden gündeme getirdi. Jill’in yatak odasında bir çekmecede “Alex’le benim yaklaşık 10 yaşındayken tamamen çıplak olduğumuz bir fotoğraf bulduk… ama fotoğrafta kafalarımız kesilmişti” diyerek yaşadığı şoku anlatıyor Marcus. Bu durumu işledikten sonra Alex, kardeşlerin daha açık konuşmalarının önemini anladı.

GERÇEĞİN AÇIĞA ÇIKMASI

Kardeşlerin, geçmişte yaşanılan cinsel istismar olaylarına dair konuşmaları gerektiğini düşünen Alex, tedavi sürecine başlamayı seçti. Gizlilik nedeniyle çok fazla bilgi edinemese de bir seans sırasında yaşadığı duygusal anlar, Alex’in gerçekleri sorgulamasına sebep oldu. “Marcus’un mutfaktaydı. İçeri girdim ve ona doğrudan annemizin bizi cinsel olarak istismar ettiğine inandığımı söyledim” dediğinde, Marcus’un verdiği tepki, her şeyi değiştirdi. Alex, annelerinin çocukları cinsel istismara uğrattığını duyduğunda hayatı sarsıldı. Bu gerçeği öğrenmek, onun için büyük bir yıkım oldu; çünkü 18 yaşında kurduğu ‘mutlu çocukluk’ hikâyesinin tamamen bir yalan olduğunu anlamıştı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

32 yaşında geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Alex, bu olaylarla ilgili duygusal bir yolculuğa çıkar. “Komadan uyandığımda tüm bunları bilsem, zihinsel olarak kaldıramazdım” diyerek defalarca geri dönmek istemese de Marcus’un ona duyduğu koruyuculuğun önemini anlıyor. Çocukluğunun kaybolmuş anıları arasındaki derin acılarla baş ederken, Alex bu deneyimden güç alarak iyileşmeye çalışıyor. Marcus ile birlikte çalıştıkları cinsel istismar mağdurlarına yardım eden kuruluşlar aracılığıyla, diğer mağdurların destek bulmasına yardımcı olmayı amaçlıyorlar. Bugün iki kardeşin aynı yaşta çocukları var ve birlikte mutlu anılar yaratıyorlar. 2013’te yayımlanan “Tell Me Who I Am” adlı otobiyografileri, 2019 yılında Netflix belgeseline de ilham kaynağı oldu.