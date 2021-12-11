Bir dönem sarı-kırmızılı ekipte forma giyen Alex Telles’ten Galatasaray ile ilgili açıklama geldi.

Manchester United’ın yıldızı Alex Telles, Galatasaray hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. Bir dönem Galatasaray formasını da giyen Telles, verdiği bir röportajda Sarı-Kırmızlılar’ı unutamadığını ve Galatasaray’ı her zaman kalbinde taşıdığını söyledi.

İngiltere Premier Lig’de Manchester United forması giyen Alex Telles’ten Galatasaray itirafı geldi. S Sport’a verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Telles, “Galatasaray’ı her zaman kalbimde taşıyorum” dedi.

“GALATASARAY’I HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYORUM”

Telles, Galatasaray hakkında, “Galatasaray’ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi’nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray’da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray’ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum” ifadelerini kullandı.