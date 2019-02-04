Alex’den Ersun Yanal açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Alex de Souza, Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Alex de Souza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile ilgili açıklama yaptı.

Ligde kötü bir dönemden geçen ancak son 2 maçtır kazanan Fenerbahçe’yi eski efsanelerinden Alex de Souza değerlendirdi.

Brezilya’da konuşan Alex, Fenerbahçe’nin bu sezon içerisinde bulunduğu durumu yorumladı.

Ali Koç’un başkanlık dönemiyle ilgili de konuşan eski yıldız şunları söyledi;

“Fenerbahçe’nin yeni yönetimi ve başkanı, ilk iş olarak hesapları kontrol etti. Durumlara baktı.

Daha sonra Fenerbahçe transferde daha çok kiralık oyunculara yöneldi.

Aslında yeni başkanın hedefi genç yıldızları takıma kazandırmak.

Ancak Philip Cocu ile kötü bir başlangıç oldu ve değişim yaşanmak zorunda kaldı. Bu hedef tutmadı”

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