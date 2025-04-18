Aleyna Dalveren Düğününde İbrahim Tatlıses

ALEYNA DALVEREN’İN GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜ

Bir dönem müzik kariyeriyle ön plana çıkan sosyal medya yıldızı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem’le bir süre önce Dubai’de nikâh masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz gün İstanbul’da muhteşem bir düğün gerçekleştirdi. Düğün, Şişli’deki bir otelde yapıldı.

İBRAHİM TATLISES GECENİN YILDIZI OLDU

Düğün töreninde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sahne aldı. Davetliler arasından Şafak Sezer’in halay çektiği düğünde, uzun bir takı merasimi gerçekleştirildi. Yeni evli çifte hediyelerini vermek isteyen davetliler, kuyruklar oluşturarak takı takma işleminin uzun sürmesine neden oldu. Aleyna Dalveren düğününde toplamda 5 kilo altın takıldı ve bu durum sosyal medyada yoğun bir şekilde konuşuldu.

TATLISES’TEN NASİHATLER

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, damada nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmedi. Tatlıses, “Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak. Birbirinizi sevin sayın.” sözleriyle çifti kutladı. Düğünde Dilan Polat ve Özlem Lina Öz gibi ünlü isimler de hazır bulundu.