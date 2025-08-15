Aleyna Dalveren, Eşiyle Boşanma Sürecinde

ALEYNA DALVEREN’İN DÜĞÜNÜNDEKİ GÖSTERİŞ

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile bu yılın nisan ayında oldukça lüks bir düğün ile hayatını birleştirmişti. Dalveren’in düğününde dikkat çeken detaylardan biri, gelinliğini süsleyen altın kemer, bileklik, kolye ve taçtı. Bu unsurlar, ona “altın gelin” ifadesinin yakıştırılmasına sebep olmuştu. Ayrıca, düğün sırasında altınlar ve ışıltılı mücevherlerin cam fanuslar içinde sunulması, salonda görsel bir şölen oluşturmuştu. 2014 yılında müzik kariyerine adım atan Dalveren, aşiret düğününde ünlü isimler İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer gibi sanatçıları da konuk etmişti. Ancak bu masalsı dönem uzun sürmedi.

SOSYAL MEDYADA ŞAŞIRTAN SİLEME

Düğünün üzerinden sadece dört ay geçtikten sonra Dalveren, sosyal medya hesabından eşi Fatih Erdem ile olan tüm fotoğrafları silmeye başladı. Profilinden “Erdem” soyadını kaldırarak dikkat çekti. Ardından, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır… Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok” şeklinde mesajlar paylaştı. Saatler sonra ise “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi” ifadeleriyle boşanma iddialarını güçlendirdi.

TAKILARINI İSTİYOR

Boşanma söylentilerinin artmasının ardından Dalveren, sosyal medya üzerinden düğünde takılan altın tasma ve eldivenin kendisine ait olduğunu vurguladı. “Bana ait olan şeyler var, bekliyorum. Hepsini ben aldım. Bakın, bir kadın rezil de eder, vezir de. Ben elimden geldiğince vezir etmemeye çalıştım” diyerek takılarını geri istediğini açıkça belirtti. Dalveren’in bu sözleri, ayrılığının nedenlerine ışık tutuyor gibi görünüyor.