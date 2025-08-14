Aleyna Dalveren, Evliliğini Duyurdu, Ayrıldığı Söylendi

ALEYNA DALVEREN’İN ŞAŞIRTAN PAYLAŞIMLARI

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle bilinen Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile nisan ayında gerçekleşen şatafatlı bir düğünle hayatını birleştirmişti. Düğün, lüks detayları ve göz alıcı takı töreniyle uzun süre gündemde kalmıştı. Dalveren’in gelinliğinin üzerindeki altın kemer, bileklikler, kolyeler ve taç, ona “altın gelin” yakıştırmasını kazandırmıştı. Takı töreninde sunulan cam fanuslar içinde yer alan altınlar ve ışıltılı mücevherler, salonda adeta bir görsel şölen yaratmıştı.

EŞİNİN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ancak, mutluluğun uzun sürmediği ortaya çıktı. İkiliden gelen son işaretler, evliliklerinde sorunlar yaşandığını göstermekte. Aleyna Dalveren, sosyal medya hesabından düğününe ve eşi Fatih Erdem’e ait tüm fotoğrafları kaldırdı. Hesabındaki “Erdem” soyadını da silen Dalveren, bu dikkat çeken değişikliklerin ardından adeta bir mesaj niteliğinde paylaşımlar yaptı.

SİTEM DOLU AÇIKLAMALARI İLGİ UYANDIRDI

İlk olarak, “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır… Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var, acelesi yok” ifadelerini paylaşan Dalveren, ilerleyen saatlerde daha da sitem dolu bir açıklama yaptı. “Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla alakası yok, karakter meselesi” sözleri, boşanma iddialarını kuvvetlendirdi. Dalveren’in bu çıkışları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, ünlü ismin yaşadığı zorlukların detaylarını merak ederken, çiftin evliliklerinin sona erip ermediği sorusu gündemdeki yerini aldı. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, Dalveren’in üstü kapalı mesajları “Ayrılık kapıda” yorumlarına yol açtı.