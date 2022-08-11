Survivor ile ünü yakalayan Aleyna Kalaycıoğlu aradığı aşkı buldu.

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu’nun futbolcu Cengiz Ünder ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile milli futbolcu Cengiz Ünder birlikteliğe yelken açtı. İkilinin Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıktı.

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder birlikteliğe başladı.

İkilinin birlikteliği amatör bir kamera tarafından çekilen fotoğrafla belgelendi.

Çiftin Marsilya’nın doğusunda yer alan Cassis bölgesinde tatil yaptıkları öğrenildi.

Kalaycıoğlu, Ünder’le tatil yaptıkları bölgeden paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.