Aleyna Korkmaz Sporu Çok Seviyor

ALEYNA KORKMAZ’IN SPORDAKİ BAŞARILARI

Samsun’da yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Aleyna Korkmaz, dikkatini çeken bir spor salonuna kaydolarak hayatında büyük bir dönüşüm yaşadı. 16 yaşında spora adım atan Korkmaz, 3 aylık hazırlık sürecinin ardından katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak kariyerinin ilk başarılı anısını yaşadı. Kısa süre içinde muaythaide 7 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği, 2 dünya ikinciliği, U23 kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazandı. Kick boksta ise 3 kez Türkiye şampiyonu olan Aleyna, ayrıca Dünya Kupası ve büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonu unvanlarına sahip.

SPORA OLAN SEVGİSİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Aleyna Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşlardan beri spora ilgi duyduğunu ifade etti. “16 yaşında muaythai sporuna başladım. Bu spora küçüklükten beri ilgi duyuyordum, videolarda sürekli karşıma çıkıyordu. Bir gün yoldan geçerken salon karşıma çıktı, yazılmak istedim.” diyen Korkmaz, muaythaideki 7 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra kick boksta da 3 Türkiye şampiyonluğu yaşadığını vurguladı. Ayrıca, “Kick boksta bir kez dünya kupası şampiyonluğu, muaythaide ise bir kez Avrupa ve iki kez dünya ikinciliğim bulunuyor. Şu anda önümüzde profesyonel maçlar var, 20 Eylül’de kick boksta burada da bir başarı elde edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Aleyna, sporun ona kattıklarını ve hedeflerini de anlatarak, “İleride antrenör olup çocukları eğitmek, onlara destek olmak ve fikirler vermek istiyorum. Profesyonel olarak bayrağımızı en güzel yerlerde dalgalandırmak ve Türkiye’yi temsil etmek istiyorum.” ifadesini kullandı. Antrenman programının yoğunluğuna dikkat çeken Aleyna, “Antrenmanlarım sabah bir saat, akşam iki saat sürüyor. Haftanın her günü, cumartesi ve pazar da dahil olmak üzere antrenmanlarımız devam ediyor.” dedi.