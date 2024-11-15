Aleyna Tilki’den Gülümseten Yanıt Geldi

ALEYNA TİLKİ İNSTAGRAM’DA SORU CEVAP YAPTI

24 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram üzerinden takipçileriyle etkileşimde bulundu. Yeni şarkı haberi veren Tilki, bir takipçisinin hatalık sorusuna, “Gençsin daha olur öyle hatalar” diyerek yanıt verdi. Henüz 16 yaşındayken “Cevapsız Çınlama” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Aleyna Tilki, gündemdeki yerini koruyarak dikkat çekiyor.

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

Aleyna Tilki, Instagram’daki soru cevap etkinliğinde takipçilerinin çeşitli sorularına yanıt verdi. Yeni bir şarkı ve klip hakkında “yakında” diye açıklamada bulunan Tilki, bir takipçisinin “Aleyna baba seni utanarak dinlediğim beni affeder misin?” sorusuna ise esprili bir şekilde cevap verdi. “Canın sağ olsun gençsin daha olur öyle hatalar” diyerek gülümseten bir yanıt sundu.

ULUSLARARASI DERGİDE GELECEK PLANLARINI PAYLAŞTI

Aleyna Tilki, uluslararası bir kadın dergisine de röportaj vermişti. “Gelecek kaygım var, korktuğum günler oluyor.” diyen Tilki, “30’larınla ilgili planların var mı?” sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi. “20’lerimin ortalarına kadar depresyonlarla mücadele ettim. Artık insanlar beni çok daha zor acıtabilir, sınırlarımı aşamaz.” diyerek, 30’larında kendisini güçlü, sınırları belirgin ve ne yapmak istediğini bilen bir rock star olarak gördüğünü ifade etti. Ayrıca, ileride çocuk sahibi olmak istediğini de belirtti.