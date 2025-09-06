Aleyna Tilki, Genç Yaşta Şöhretin Zorunu Anlattı

GENÇ ŞÖHRETİN ZORLUKLARI

Aleyna Tilki, genç yaşında ulaşmış olduğu şöhretin getirdiği zorlukları, Pembe Yalanlar programında yaptığı dikkat çeken açıklamalarla gündeme taşıdı. “Her gün pedagoga ifade veriyordum, üç bakanlık ailemin elinden almaya çalıştı” sözleriyle yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Şarkıcı, yoğun sahne temposunun kendisine olan etkilerini de anlattı ve “Kas spazmıyla bedenim kilitlendi, günde 17 saat çalışıyordum” dedi. Müzik kariyerine daha 16 yaşında “Cevapsız Çınlama” adlı şarkısıyla başlayan Aleyna Tilki, kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Genç yaşta sahneye çıkan sanatçı, bu süreçte hem ilgiyle hem de eleştirilerle karşılaştı.

BEDELİ AĞIR ŞÖHRET

Tilki, Pembe Yalanlar programında küçük yaşta elde edilen şöhretin arkasındaki zorlukları aktardı. “Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. ‘Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?’ diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk esirgeme kurumuna verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık” ifadeleriyle yaşadığı baskıyı vurguladı. Genç şarkıcı, sahneye çıkan çocuk sanatçıların maruz kaldığı stresin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

SALGILANAN SAĞLIK SORUNLARI

Aleyna Tilki, çocuk yaşta ünlü olmanın sadece psikolojik değil, fiziksel sonuçları olduğunu da ifade etti. Yoğun sahne programları ve durmaksızın çalışma temposunun sağlığına olumsuz etkileri olduğunu belirten Tilki, yaşadığı durumu “Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu” diyerek anlattı. Bu zor dönemlerde dinlenmek istediğinde, “hazırlan, devam et” yönlendirmeleriyle karşılaştığını da dile getirdi. Salgıladığı sağlık sorunları, genç sanatçı için önemli bir alarm durumu oluşturmuş.

UNUTULMAZ İZLER VE TEHDİTLER

Aleyna Tilki’nin yaşadıkları, çocuk yaşta şöhret olmanın getirdiği baskı ve zorlukların yeniden dile getirilmesine sebep oldu. “Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu” şeklinde sözlerini tamamladı. Ayrıca, yaşamış olduğu baskıların yalnızca sahne ile sınırlı kalmadığını, çeşitli tehditler ve taciz olaylarıyla da yüzleşmek zorunda kaldığını belirtti. “Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum” diye açıklama yaptı. Genç yaşta korunamadığını vurgulayan Tilki, “Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım” diyerek güçlü duruşunu da gösterdi.