Aleyna Tilki İle İlgili Dava Gelişmeleri

GENÇ ŞARKICININ KİŞİSEL VERİLERİNE YAPILAN SALDIRI

Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin özel fotoğrafları ve kişisel bilgileri üzerinde sanık İbrahim Y. tarafından yapılan hukuksuz eylemler, “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle gündeme geldi. İddianameye göre, İbrahim Y. aleyna Tilki’nin ev adresi, T.C. kimlik numarası ve diğer gizli bilgilerini ele geçirerek, şarkıcının babası ve asistanına ulaşarak bu bilgileri yaymakla tehdit etti.

ŞANTAJ SUÇLAMALARI VE SAVUNMA

Sanığın, belirli sosyal medya hesapları aracılığıyla bu bilgileri paylaşarak şantaj yaptığı öne sürülüyor. İbrahim Y., hakkındaki suçlamaları reddediyor. Savunmasında, “Bilgilerin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı,” diyor. Ancak savcılık, bu açıklamaların inandırıcı olmadığına karar vererek, sanığın 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ediyor.

DAVANIN GELİŞİMİ VE KARAR BEKLENTİSİ

Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya’nın bildirdiğine göre, mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaanın hazırlanmasını istedi. Önümüzdeki haftalarda davada sonucun çıkması bekleniyor.