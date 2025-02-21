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Aleyna Tilki Kahvehanede Çay İçti

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KAHVEHANEDEN PAYLAŞIMLAR

Son dönemlerde şarkılarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da ön plana çıkıyor. Pembe kürklü şapkasıyla bir kahvehaneye gidip burada poz veren ünlü şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya platformlarında paylaştı. Aleyna Tilki, bu sefer bir kahvehanede çay içti ve orada bulunanlarla keyifli sohbetler yaptı.

SELFIE ANLARI

Aynalar önünde selfie çekmeyi de ihmal etmeyen Tilki, o anları “S.A” notuyla takipçileriyle paylaştı. Düğmeleri açık kot pantolonu, tişörtü ve pembe peluş şapkasıyla kahvehaneye giden ünlü şarkıcı, aynı zamanda oradaki amcalarla farklı pozlar vererek eğlenceli anlar yaşadı. Bu paylaşımlar, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oluşturdu.

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