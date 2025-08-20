Aleyna Tilki, “Kırlar” Albümünü Hazırlıyor

PREPARATLAR SÜRÜYOR

Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan bir sanatçı. Genç popçu, 22 Ağustos’ta piyasaya çıkacak ilk albümü “Kırlar” için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Albümün klibinde paylaşılan doğa temalı kareler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Klipteki tarzı, ünlü karakter Tarzan’ın eşi Jane ile olan benzerliğiyle dikkat çekti. Doğada geçen sahnelerde sergilediği özgür tavır ve sade stili, izleyenleri Tarzan filmlerine götürdü.

SOSYAL MEDYADA YANKILAR

İnternette bazı kullanıcılar, kliple ilgili şu yorumları yaptı: “Aleyna tam bir Jane olmuş, Tarzan eksik sadece. Klipteki doğallığı Jane’in enerjisini anımsatıyor. Gerçekten Tarzan filmlerinden fırlamış gibi görünüyor.” Genç sanatçı, orman ve suyun içinde çekilen görüntülerinde doğal görünümlü kıyafetler ve yeşil aksesuarlarla dikkat çekti. Dans ederken ve ağaç dallarına tutunurken çekilen kareler, albümün “doğanın kalbinde” yapıldığı mesajını destekledi.

HİKAYESİNİ MÜZİKLE ANLATIYOR

Albüm sürecine dair düşüncelerini paylaşan Aleyna Tilki, “Tüm albüm doğanın kalbinde, onun ruhuyla yapıldı. Her şey gerçekti ve arınmıştı. Hikayemi müzik olmadan anlatamaz, içimdekileri çırılçıplak ifade edemezdim. İyi ki ‘Kırlar’ doğuyor, ben de onunla yeniden doğuyorum. Yazdığım şarkıların kalbinize ve hikayenize eşlik etmesi dileğiyle… Sihirle kalın” şeklinde ifadeler kullandı. Genç sanatçı, bu albüme katkı sağlayanlara 22 Ağustos’ta, kliple birlikte derin bir teşekkür edeceğini belirtti.