Aleyna Tilki, “Kırlar” İçin Hazırlanıyor

ALEYNA TİLKİ’NİN YENİ ALBÜM HAZIRLIKLARI

Sık sık sosyal medyada paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Aleyna Tilki, 22 Ağustos’ta çıkacak ilk albümü “Kırlar” için yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Albümün klibinden paylaştığı doğa temalı görüntüler, kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Ünlü sanatçının klipteki stili, Tarzan’ın eşi Jane karakterine benzerliğiyle dikkate değer oldu. Doğada geçen sahnelerdeki özgür tavırları ve sade şıklığı, Tarzan filmlerindeki Jane karakterini akıllara getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLAR

Kliple ilgili bazı sosyal medya kullanıcıları, “Aleyna tam bir Jane olmuş, Tarzan eksik sadece” ve “Klipteki doğallığı Jane’in enerjisini anımsatıyor, çok yakışmış” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Genç sanatçı, orman ve suyun içinde çekilen sahnelerinde doğal görünümlü kıyafetler ve yeşil aksesuarlarla dikkat çekti. Dans ederken ve ağaç dallarına tutunurkenki görüntüleri, albümün “doğanın kalbinde” yapıldığı mesajını görselliğe taşıdı.

Albüm sürecine dair düşüncelerini dile getiren Aleyna Tilki, “Tüm albüm doğanın kalbinde, onun ruhuyla yapıldı. Her şey gerçekti ve arınmıştı. Hikayemi müzik olmadan anlatamaz, içimdekileri çırılçıplak ifade edemezdim.” sözleriyle duygularını aktardı. “İyi ki ‘Kırlar’ doğuyor, ben de onunla yeniden doğuyorum. Yazdığım şarkıların kalbinize ve hikayenize eşlik etmesi dileğiyle… Sihirle kalın. Bu albüme yüreğini koyan herkese teşekkürümü ise 22 Ağustos’ta, kliple birlikte uzun uzun ifade edeceğim.” diyerek hayranlarına mesajını iletti.