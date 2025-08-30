Alg Spor, Sercan İnşaat’a Devrildi

ALG SPOR’UN DEVRİ VE YENİ YENİLİKLER

Kadınlar Süper Lig takımlarından ALG Spor, kulübün bir başka şirkete devredildiğini duyurdu. Kulüp, yeni sezon itibarıyla Sercan İnşaat bünyesinde faaliyetlerine devam edecek. 2025-2026 sezonu öncesinde gerçekleştirilen bu önemli değişiklikte kulüp başkanlığını Ali Gözcü’den alan Servet Can, yeni başkan olarak göreve başladı.

KULÜPTE YAŞANAN ZORLUKLAR

Açıklamada, kulübün ekonomik daralma ve global piyasalardaki belirsizlikler sebebiyle bütçe ve sürdürülebilirlik açısından zorluklar yaşadığı belirtildi. “Kulübümüz, bugüne kadar büyük bir özveri, fedakarlık ve spor sevgisiyle yoluna devam etmiş, kadın futbolunun ülkemizde gelişmesi için önemli adımlar atmıştır” denilen açıklamada, 3. Lig’den başlayarak her yıl şampiyonluk elde edip daha üst liglere yükseldikleri ifade edildi. Süper Lig’de 2 kez şampiyon olmalarının yanı sıra, kulübün kız futbolcuları için yüzlerce oyuncu yetiştirdiği dile getirildi.

GÜÇLÜ BİR GELECEK HEDEFİ

Kulübün, 2025-2026 sezonuna girerken karşılaştığı zorlukların ve belirsizliklerin altı çizilerek, “Bu şartlar altında kulübümüzün geleceğini güvence altına almak, sporcularımızın ve camiamızın haklarını korumak amacıyla ALG Spor Kulübü yönetimi 2025-2026 sezonunda Servet Can başkanlığında Sercan İnşaat bünyesine devredilmiştir” ifadesine yer verildi. Eski başkan Ali Gözcü, sektördeki faaliyetlerine devam ederken kulüpten ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Ancak ALG Spor’un gelecekte daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inandığını vurguladı. Kulüp, Türk kadın futbolunun önemli temsilcilerinden biri olmaya devam edeceğini ve taraftar desteğiyle daha büyük başarıların elde edileceğini açıkladı.