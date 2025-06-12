Alghanim Industries, SpaceX ile Anlaştı

ALGHANIM INDUSTRIES’DEN ÖNEMLİ ANLAŞMA

Alghanim Industries, uzay tabanlı internet teknolojileri alanında önde gelen bir sağlayıcı olan SpaceX’in Starlink’iyle bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Bu gelişme, MENA bölgesinin önemli şirketlerinden biri olan Alghanim Industries’ın, Starlink’in alçak dünya yörüngesindeki gelişmiş uydu takım yıldızının resmi küresel kanalı olmasını sağlamasıyla gerçekleşiyor. Şirket, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Hindistan, Türkiye, Pakistan ve daha fazlasını kapsayan milyonlarca potansiyel kullanıcıya Starlink teknolojisini ulaştıracak olan yeni girişimi ve yetkili Starlink küresel satıcısı Sama X’i de tanıttı.

UZAYDAN İNTERNET İLE GELECEĞE YOLCULUK

Alghanim Industries İcra Kurulu Başkanı Kutayba Y. Alghanim, “Starlink ile yaptığımız anlaşma, sadece bir bağlantı adımı değil; eğitim, inovasyon ve fırsatların sınır tanımadığı dijital bir geleceğe sıçrayıştır. Uzaydan internet sunarak dünyadaki fırsatları ortaya çıkarmaya kararlıyız” diye belirtti. Bu ifadeler, Alghanim Industries’ın uzay teknolojileri ile bağlantı sağlama konusundaki azmini yansıtıyor.

DİJİTAL GELECEĞİN TEMELLERİ ATILIYOR

Alghanim Industries CEO’su Mahmoud Samara ise yaptığı açıklamada, “Sama X ile sadece insanları birbirine bağlamıyoruz; dijital olarak müreffeh bir geleceğin temellerini atıyoruz. Eğitime, uzaktan çalışmaya, küresel pazarlara ve inovasyon ekosistemlerine köprüler kuruyoruz” dedi. Samara, “Uzaktan eğitimden teletıba, uzaktan çalışmadan bulut tabanlı işletmelere kadar daha bağlantılı, kapsayıcı ve güçlenmiş bir dünya oluşturmaya bugünden başlıyoruz” ifadeleriyle, şirketin hedeflerini net bir şekilde ifade etti.