Ali Afat’ın Araç Modifiye Tutkusu Tarihsel Bir Süreç

BURSADA MODİFİYE TUTKUSU

Bursa’da yaşayan kaporta-modifiye uzmanı Ali Afat (36), çocuk yaşlardan itibaren süregelen modifiye aşkını, 11 yaşında çırak olarak çalışmaya başladığı oto tamircisinde geliştirdi. Hafızasına kazandırdığı fiber kalıplarla otomobil, cip ve kamyonetleri modifiye eden Afat, araçları almaya gelen müşterilerinin, araçlarını tanıyamadıklarını belirterek, “Gören herkes çok şaşırıyor. Bazı müşterilerim, ‘Bu benim arabam mı’ diyor. Herkes aracını çok beğeniyor” diyor.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAYAN TUTKU

Yıldırım ilçesindeki Ali Afat’ın araç merakı çocuk yaşlarda başladı. Oyun oynadığı oyuncak arabalarını, renkli boya kalemleriyle renklendirip şekiller çizen Afat, 11 yaşında komşusunun oto tamircisinin yanında çıraklık yapmaya başladı. Oyun oynadığı arabaların iç yapısını keşfetme fırsatı bulan Afat, zaman içinde önce kalfa, ardından usta olarak sektörde yerini aldı. Araçların motor gibi iç aksamlarından çok dış görünümüne yoğunlaşan Afat, merak ettiği modifiye aracını mesleğine yansıtarak fiberle kalıp dökerek modifiye ediyor.

Ustasından edindiği bilgi ve tecrübeleri geliştirerek kendisine yeni bir yol çizen Ali Afat, otomobil, cip ve kamyonetlere farklı görünümler kazandırıyor. 20 yıl önce Oto Sanayi Sitesi’nde (OTOSANSİT) dükkan açarak başladığı işinde, fiberden özel kalıplar kullanarak araç kaporta bölümlerine eklemeler yaparak araçları boyatıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen modifiye meraklılarıyla birlikte ünlü isimlerde Ali Afat’ın yeteneklerinden faydalanıyor. 25 yıldır araçlara yeni görünüm kazandıran Afat, aynı zamanda iki kız çocuğu babası olarak mesleğinin inceliklerini çırağına da öğretiyor.

Ali Afat, kendisine gösterilen her aracı birebir aynı şekilde gerçekleştirdiğini ifade ederek, “25 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukluğumda bir hevesle başladım. Komşumuzun yanına gelen güzel arabalar beni çok etkiliyordu. Bu şekilde bu işe başladım. Zaman boyunca yapmadığım hiçbir modifiye olmadı. Bana fotoğrafta gösterilen arabaların aynısını yapıyorum. Arabasını gören herkes çok şaşırıyor. Bazı müşterilerim, ‘Bu benim arabam mı’ diyor. Herkes aracını çok beğeniyor. Bu da beni çok mutlu ediyor” şeklinde konuşuyor.