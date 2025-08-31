Ali Akçakaya, Hamsi Ve İstavrit Bekliyor

ALI AKÇAKAYA’DAN BALIK SEZONU HAZIRLIKLARI

Kayseri’de 3 kuşaktır balıkçılık yapan Ali Akçakaya, 1 Eylül’de başlayacak balık sezonu için karada ve denizde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Akçakaya, “Bu sene hamsi ve istavrit senesi olacak gibi görünüyor” dedi.

PALAMUTTAKİ AZALMA VE HAMSİ İSTAVRİT BEKLENTİSİ

Önceki sezonda palamut bolluğu yaşandığını aktaran Ali Akçakaya, mevcut sezonda palamutun daha az olacağını ifade etti. “Önceki sezona göre değerlendirdiğimizde, palamut bolluğu o kadar fazla görünmüyor. Bu sene hamsi ve istavrit senesi olacak gibi görünüyor. Bol hamsi yiyeceğiz, bereketli oluruz inşallah. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olsun” sözlerini kullandı.

SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI

Balıkçıların sezona hazır olduğunu belirten Akçakaya, “Biz öncelikle soğuk zincire dikkat ediyoruz. Balığın denizden çıkma aşamasından tüketiciye ulaşana kadar soğuk zincir en önemli kısım” dedi. Soğuk zincirin bozulmasının balığın tazeliğini ve lezzetini etkilediğini vurguladı. Kapalı araçlarla sevk yapıldığını ve buz kullanılarak mutlaka soğutucu ünitelerde muhafaza edildiğini aktardı.

MEVSİMSEL ETKİLER VE BEKLENTİLER

Havaların mevsim normallerinin dışında seyrettiğini, sıcaklık ve çevre kirliliğinin etkileyebileceğini dile getiren Ali Akçakaya, “Bu sene hamsi ve istavrit bol olacak gibi görünüyor. Duyumlar ve göstergeler bu durumu destekliyor” ifadelerini kullandı.