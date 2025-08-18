Ali Akif Kaymaz, Türkiye İkincisi Oldu

ELAZIĞLI SPORCU KARATE ŞAMPİYONASINDA İKİNCİ OLDU

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Türkiye Şampiyonası’nda Elazığlı sporcu Ali Akif Kaymaz, 44 kilogram erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Konya’da yapılan bu şampiyonada, Elazığ’ı temsil eden genç sporcu Kaymaz, Türkiye genelinden katılan birçok sporcu ile kıyasıya mücadele etti ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

KAYMAZ’IN BAŞARISI VE ANRENÖRLERİNİN GURURU

Ali Akif Kaymaz, azmi ve disiplinli çalışmasıyla antrenörlerini gururlandırdı. Şampiyonada elde ettiği başarı ile Elazığ’ın karate alanındaki potansiyelini gösterdi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, bu başarıyı değerlendirerek, “Genç sporcumuz Ali Akif Kaymaz’ın karate branşında Türkiye ikincisi olması bizleri son derece mutlu etti ve gururlandırdı. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmeye, altyapıyı güçlendirmeye büyük önem veriyoruz” dedi.

EMEK VE DİSİPLİNİN TEMELİ

Eren, Kaymaz’ın bu başarısının sadece yeteneğe dayalı olmadığını vurgulayarak, “Bu başarının arkasında sadece yetenek değil, aynı zamanda ciddi bir emek ve disiplin var. Bu nedenle sporcumuz Ali Akif Kaymaz’ı tebrik ediyor, onun yetişmesinde büyük katkı sağlayan kıymetli antrenörümüz Veysel Sarıgül ve Taşkın Kadir Metin’e teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, sporun birleştirici ve geliştirici gücüne inandığını belirterek, Elazığ’dan daha birçok başarılı sporcu çıkacağına yürekten inandığını ifade etti.