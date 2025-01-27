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Spor

Ali Akman Çorum FK’ye Transfer Oldu

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AHLATCI ÇORUM FK ALİ AKMAN’LA ANLAŞTI

Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, Ümit Milli Futbol Takımı’nın oyuncusu Ali Akman’ı kadrosuna kattı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki santrforun son olarak Belçika liginde Dender takımında oynadığını ve onunla 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

ALİ AKMAN’IN FORMASI VE BAŞARI DİLEKLERİ

Eski milli futbolcu Ayhan Akman’ın yeğeni olarak dikkat çeken Ali Akman’ın Çorum FK’da 18 numaralı formayı giyeceği ifade edildi. Kulübün açıklamasında, “Ahlatcı Çorum FK’mize hoş geldin Ali Akman. Ali’ye aramıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.” sözlerine yer verildi.

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