Ali Asaf A.’Nın Düşmesi Olayı

ESENYURT’TAKİ TRAJEDİ

Esenyurt’ta 5 katlı bir binanın beşinci katındaki dairenin balkonundan düşen 1 yaşındaki Ali Asaf A., ağır yaralandı. Olay, Mehterçeşme Mahallesi, 1935. Sokak’ta saat 12.30 sıralarında gerçekleşti.

DÜŞÜŞ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, Ali Asaf A. henüz bilinmeyen bir nedenle, 5 katlı binanın beşinci katındaki balkonundan yere düştü. Olayın ardından çevredekiler, Ali Asaf’a ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra, yaralı çocuk yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma ilişkin inceleme çalışması başlattı. Hastanede tedavi altına alınan 1 yaşındaki Ali Asaf’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bilgisi edinildi.

