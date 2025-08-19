Haberler

Ali Atasever, Rıza Perçin’i Ziyaret Etti

ATA SPORTS MEDIA YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZİYARETTE BULUNDU

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atasever’i makamında kabul etti. Gerçekleşen bu ziyarette, Atasever’in yanı sıra Mehmet Can Tuna ve Kenan Bilirgen de bulundu.

BAŞARI DİLEKLERİ VE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, “Başkanımız Sayın Rıza Perçin, Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Atasever ile Sayın Mehmet Can Tuna ve Sayın Kenan Bilirgen’i makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette konuklarımız, yeni sezon öncesinde Başkanımız Sayın Rıza Perçin’e ve camiamıza başarı dileklerinde bulundular. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kulübümüz ve şehrimiz adına ortak değerler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu” ifadeleri yer aldı. Antalyaspor, misafirlerine gösterdikleri destek için teşekkür etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Haberler

Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.