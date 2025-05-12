Ali Avsever Fidan Bağışladı Marmaris’e

ALİ AVSEVER’DEN MARMARİS’E BÜYÜK BAĞIŞ
Muğla’nın Datça ilçesinde “Doğa Dede” olarak bilinen 85 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesi’ne 650 adet fidan bağışladı. Kentte ikamet eden Avsever, yıllar boyunca evinin bahçesinde 15 binin üzerinde fidan yetiştirerek bunları farklı bölgelere dağıtıyor.
FİDANLARIN ÇEŞİTLERİ VE DİKİM PLANI
Avsever’in Marmaris’e bağışladığı fidanların 500’ü fıstık çamı, 100’ü andız, 50’si ise mazı cinsinden oluşuyor. Bağışlanan fidanların uygun alanlara dikiminin kısa süre içinde tamamlanacağı bildiriliyor.