Ali Aydın’dan Pusat’a Destek Mesajı

ALİ AYDIN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Mevlana Celaleddin-i Rumi” dizisinin senaristi Ali Aydın, son günlerde sosyal medya üzerinde ilgi uyandıran bir açıklama yaptı. Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermesinin ardından hedef haline gelmesinin ardından, Ali Aydın’dan dikkat çekici bir destek mesajı geldi. Peki, Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat hakkında neler söyledi?

AYBÜKE PUSAT’A DESTEK MESAJI

Ali Aydın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Pusat’a yönelik tepkilere karşı çıkarak demokratik hakların korunması gerektiğini vurguladı. Aybüke Pusat’ın oyuncu olarak siyasi görüş ya da eylemleri nedeniyle dışlanmasını kabul edilemez olarak tanımlayan Aydın, “Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun (Aybüke Pusat) demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıkların tehdidiyle işinden ederseniz, Tabii’nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.” sözlerini dile getirdi.

MEVLANA DİZİSİNİN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, Ali Aydın’ın yazdığı Mevlana dizisinin Tabii platformundan kaldırılması da tartışmalara yol açtı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, yaptığı resmi açıklamada, Ali Aydın’ın kurumsal bir bağı bulunmadığını belirterek dizinin platformdan çıkarıldığını duyurdu.

SENARİSTİN TEPKİSİ

Ali Aydın, alınan bu karara sessiz kalmayarak sert bir şekilde yanıt verdi. Senaristlik sürecine dair yaptığı açıklamada, diziyi Zahid Sobacı’nın göreve başlamadan önce yazmaya başladığını ifade ederek, alınan kararı “vizyonsuzluk” olarak değerlendirdi.