Ali Babacan, Davutoğlu ile beraber mi hareket ediyor?

Ali Babacan’ın kendisi gibi eski bir AK Partili olan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği ve Abdullah Gül’den uzaklaştığı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ise böyle bir hamleyi yorumlamış ve tepki göstermişti.

Partileşmenin içinde yer alacağı konuşulan Ali Babacan’a ilişkin yeni iddia Yeniçağ yazarı Ahmet Takan’dan geldi.

“GÜL VE BABACAN’IN ARALARI SOĞUK”

Bir dönem Abdullah Gül’ün de danışmanlığını yapan Takan “Henüz ete kemiğe bürünen bir gelişme yok. Bu partileşme çabaları içinde yer alan önemli bir isimden beni de hayrete düşüren bir bilgi aldım. Kaynağımın iddiası; ‘Artık, Ali Babacan, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor’. Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül ile birlikte hareket etmiyor. Araları oldukça soğuk. Ne zaman Ahmet Davutoğlu bahsi açılsa Gül’ün son derece sert ve eleştirel sözler söylediğini biliyorum.” diye yazdı.

‘Ahmet Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gerçekten çok güçlü ve çok seviliyor. Büyük bir sempati var kendisine. Ali Babacan da Batı’da çok seviliyor ve çok güçlü. Bu iki güç yan yana gelecek. Ahmet Davutoğlu’nun liderliğinde bir partileşme olacak. Ali Babacan bu işe sıcak bakıyor ve yaklaştı.'”