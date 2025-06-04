Ali Babacan’dan Sert Tepki Geldi

DEVA PARTİSİ’NDEN SERT TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail’in Gazze’nin Refah kentinde sivillere gerçekleştirdiği saldırılara büyük bir tepki gösteriyor. Babacan, insani yardım amaçlı toplanan sivillerin hedef alınarak öldürülmesini “uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının açık bir ihlali” olarak tanımlıyor. Kendisi, sosyal medya üzerinden şu sözleri paylaşıyor: “Refah’ta insani yardım almak amacıyla toplanan sivillerin hedef alınarak öldürülmesi, uluslararası hukukun ve insanlık vicdanının açıkça ihlalidir.”

ULUSLARARASI TOPLUMUN ROLÜ

Babacan, süregelen sivillere yönelik sistematik şiddetin uluslararası toplum önünde cezasız kalamayacağını vurguluyor. “Yaşanan katliamlar yalnızca Gazze’deki mevcut insani krizin daha da derinleşmesine yol açmakla kalmamakta; aynı zamanda uluslararası düzenin temel ilkelerini de zedelemektedir.” diyen Babacan, bu bağlamda hükümetin, zulmü durduracak güçlü adımlar atması ve sorumluların hesap vermesi için uluslararası girişimlere öncülük etme sorumluluğunu artırması gerektiğini dile getiriyor.

GAZZE HALKINA DESTEK

Son olarak, Gazze halkının yaşadığı yıkıcı trajediyi dünya kamuoyuna duyurmak için tüm meşru platformlarda mücadele edeceklerini ifade eden Babacan, “Mazlum Filistin halkının haklı davasının kararlı ve güçlü savunucusu olmaya devam edeceğiz.” diyerek desteğini sürdüreceğini belirtiyor.