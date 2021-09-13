Ali Babacan: Diyanet İşleri’nin itibarlı bir kurum olması lazım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklamaları hakkında konuştu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın itibarlı bir kurum olması lazım. Temel konularda bilim ve akıl ışığında çalışmalarını yapıp ortaya görüşünü koyup, geri çekilmesi lazım. Onun ötesinde bir misyonu yok, görevi olamaz. Sistemde o da bir ihtiyaç ama hükümetin genel politikası eriyen desteği, özellikle dindar vatandaşlarımızın duygu dünyası üzerinden bir siyasi nema sağlayama çalışmaya biz kökten karşıyız. Buna da izin vermemek lazım” dedi.