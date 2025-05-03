Ali Babacan, Merzifon’da çeşitli ziyaretler yaptı

ALİ BABACAN MERZİFON’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Ali Babacan, DEVA Partisi Genel Başkanı olarak Amasya’nın Merzifon ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor. Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelen Babacan, ekonomideki zorluklara dikkat çekti. Babacan, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. İl il, ilçe ilçe dolaşıp vatandaşları dinliyoruz. Güzel ülkemizi hem seviyoruz hem de çalışıyoruz. Daha da çok çalışacağız. İnşallah bir yandan devlet, kamu yönetimi bir yandan özel sektör el ele ülkemizi hak ettiği konuma, seviyeye hep beraber ulaştıracağız.” diye konuştu.

MESLEK ODALARIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Babacan, toplantının ardından meslek odalarının yöneticileri ile bir araya geldi. Burada sorun ve talepleri dinleyen Babacan, daha geniş etkileşim için önemli bir platform oluşturmuş oldu. Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Babacan, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Babacan’a bu ziyaretlerinde DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve partililer eşlik etti.