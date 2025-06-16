Ali Babacan, Nükleer Müzakereleri Önerdi

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ali Babacan, İran ve İsrail arasında süregelen şiddetli çatışmalarla ilgili olarak “Nükleer anlaşmazlıkların çözümü, ancak diyalog ve karşılıklı güvenle mümkündür. Taraflar, bu müzakereleri bir fırsat olarak değerlendirmeli ve gerilimi düşürecek adımları karşılıklı olarak atmalıdırlar” açıklamasında bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, D-8’in 28. Kuruluş Yıl Dönümü Programı sırasında dikkat çeken ifadelerde bulundu. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

BÖLGEDEKİ KÖTÜ GÜNLER

Babacan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Değerli katılımcılar, bölgemiz gerçekten kötü günlerden geçiyor. Yanı başımızda, Gazze’de on binlerce insan katledildi. Gençler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, erkekler her biri, isimlerini anacak kimseleri dahi kalmayana değin yeryüzünden silinmeye çalışılıyor” dedi. Saldırgan İsrail hükümetinin durmaya niyeti olmadığını belirten Babacan, “Bir gözleri Gazze’deyken, diğeri Suriye’ye bakıyor. Gözü dönmüş bu pervasız yönetimin durmaya niyeti yok” şeklinde konuştu. Babacan, İsrail’in uzun bir işgal politikası sürdüğünü ve bunun uluslararası hukukun temellerini sarsan bir durum olduğunu ifade etti.

Babacan, “İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım ve Suriye’de gerçekleştirdiği sistematik saldırılar, bölgesel barışı zedelediği gibi uluslararası düzenin meşruiyetini de yok ediyor” dedi. Bunun yanı sıra, “Kurallar sadece zayıflar için uygulanır, güçlülere işlemezse bu dünyayı büyük bir kaosa götürür” diyerek uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. ABD ve İran’a çağrıda bulunan Babacan, nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğini ve tarafların bu konuyu diplomasi masasına taşımaları gerektiğini belirtti.

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN ROLÜ

Babacan, “Uluslararası kurumları, özellikle Birleşmiş Milletleri ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını, Orta Doğu’da barış ve güvenliği sağlama görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum” açıklamasını yaptı. Daha da önemlisi, İslam İş birliği Teşkilatı’nın daha net bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. “Bizler, bu coğrafyada daha fazla kan dökülmesini değil, diyalog ve uzlaşının hâkim olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

D-8’İN TEMEL İLKELERİ VE HEDEFLERİ

Babacan, D-8’in sadece bir ekonomik iş birliği örgütü olmadığını, adalet, eşitlik, dayanışma ve barış ilkeleriyle şekillenmiş bir ideal olduğunu belirtti. D-8’in kuruluşunda ilan edilen İstanbul Deklarasyonu’na atıfta bulunarak, “D8’in ruhunda insanlığın ortak vicdanı vardır” dedi. D-8 ülkelerinin ekonomik iş birliğinin büyümesinin önemine değinen Babacan, “Üye ülkelerin yalnızca maddi değil, manevi değerler etrafında da kenetlenmesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Babacan, İsrail’in Filistin’deki işgaline, Yemen’deki iç savaşa ve diğer haksızlıklara karşı D-8’in güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdi. “Dünyada meydana gelen her türden haksızlığa sesimizi çıkarmamız ve etkili olmamız için, önce güçlü olmamız lazım” ifadesiyle, İslam ülkelerinin eğitim ve iyi yönetişim konularına daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN DAYANIŞMA

Babacan, “İslam ülkelerinin en çok çabayı göstermeleri gereken iki önemli alan; eğitim ve iyi yönetişim” açıklamasında bulundu. “D-8’in temsil ettiği değerlere, bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. D-8, sesi kısılmaya çalışılanların sesi olmaya devam edecektir” dedi. Babacan, “Biz şuna inanıyoruz: İradesi olan milletlerin, vicdanı diri kalan liderlerin ve dayanışmayı ilke edinen ülkelerin; dünyayı değiştirme gücü vardır. Gelin, dünyayı yalnızca güçlülerin değil, haklıların da yurdu haline getirelim” çağrısını yaptı.