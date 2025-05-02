Ali Babacan, Seçimlere Hazırız Dedi

SEÇİM HAKKIMIZ VAR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız.” diyerek partinin seçimlere katılma yeterliliğini vurguladı. Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bir gazetecinin Türkiye’de erken seçim yapılacağına dair iddialar hakkındaki görüşlerini sorduğunda Babacan, erken seçim kararı alma yetkisinin cumhurbaşkanında olduğunu ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki çoğunluğun oyu ile alınabileceğini belirtti. Meclis’te erken seçim kararı alınabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte karar vermesi gerektiğini ifade eden Babacan, “Şu anda iktidar ‘Benim daha 2 yılım bile dolmadı, niye seçime gidip de elimdeki gücü tehlikeye atayım’ diye düşünüyor olabilir. Ancak bu seçim baskısı gittikçe çoğalacaktır. Seçimin ne gün olacağını tahmin etmeye çalışmaktansa, bizim görevimiz her an seçim olacakmış gibi hazır olmaktır.” diye konuştu.

PARTİ HAZIRLIKLARI

DEVA Partisi olarak 2. Olağan Büyük Kongre’yi gerçekleştirdiklerini hatırlatan Babacan, “Türkiye’de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız.” şeklinde ifade etti. Toplantının devamında Babacan, ÇESOB Başkanı Necati Gür ve meslek odalarının yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinleyerek onların görüşlerini önemsemiş oldu.