Ali Babacan, Şiddet ve Terör Konusunu Vurguladı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DİKKAT ÇEKİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de şiddetin ve terörün sona ermesinin büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti. “Bu süreçle ilgili katkılarımızı ilk günden vermeye başladık,” diyen Babacan, merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları, İş İnsanları ve Kanaat Önderleriyle Buluşma” programında konuştu. Babacan, Gazze’deki duruma da değinerek, “Gazze’de 3 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşanıyor,” şeklinde açıklamada bulundu.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK FACİASI

Babacan, İsrail hükümetinin saldırılarında 60 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. “Her gün Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor,” diye ekleyen Babacan, İsrail hükümetinin Gazze’nin tamamını işgal etme kararı hakkında ise, “Bu, hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu hem de bir insanlık suçu,” ifadelerini kullandı.

SÜREÇTE İYİMSERLİK VURGUSU

“Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik de düşüncelerini paylaşan Babacan, bu konuyu çok önemsediklerini dile getirdi. Sürecin hazırlığının detaylı biçimde yapıldığını fark ettiklerini söyleyen Babacan, “Bu süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle izleyeceğiz. Süreçte gördüğümüz hataları dile getireceğiz,” ifadesini kullandı. Babacan, sürecin başarılı olma ihtimali düşük olsa bile, bu ihtimalin desteklenmesi gerektiğini ve kendilerinin de bu tarihi sorumluluğu muhalefet partisi olmalarına rağmen hissettiklerini vurguladı.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU ÖNERİSİ

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na yalnızca milletvekillerinin değil, aynı zamanda uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de dahil edilmesinin önemine değinen Babacan, “Dışarıdan görüşlere açık bir siyasi mekanizma daha iyi sonuçlar üretebilir,” dedi.