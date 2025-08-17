Ali Babacan, Sultan Kösen ile Sohbet Etti

ALİ BABACAN VE SULTAN KÖSEN BULUŞMASI

Mardin’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı olarak tanınan Sultan Kösen ile bir araya geldi. Babacan, katıldığı bir düğün esnasında Kösen ile karşılaşarak ilginç bir sohbet gerçekleştirdi.

İLGİ ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İki buçuk metre boyundaki Sultan Kösen ile yan yana gelen Ali Babacan’ın bulunduğu anlar oldukça dikkat çekti. Bu karşılaşma, sosyal medyada ve diğer platformlarda ilgi uyandırırken, Babacan ve Kösen’in sohbeti de merakla gözlemlendi.