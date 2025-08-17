Haberler

Ali Babacan, Sultan Kösen ile Sohbet Etti

ALİ BABACAN VE SULTAN KÖSEN BULUŞMASI

Mardin’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı olarak tanınan Sultan Kösen ile bir araya geldi. Babacan, katıldığı bir düğün esnasında Kösen ile karşılaşarak ilginç bir sohbet gerçekleştirdi.

İLGİ ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İki buçuk metre boyundaki Sultan Kösen ile yan yana gelen Ali Babacan’ın bulunduğu anlar oldukça dikkat çekti. Bu karşılaşma, sosyal medyada ve diğer platformlarda ilgi uyandırırken, Babacan ve Kösen’in sohbeti de merakla gözlemlendi.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.