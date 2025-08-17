Ali Babacan, Terör Konusunda Destek Verdiklerini Belirtti

DEVA PARTİSİ’NDEN TERÖRÜN SONA ERMESİ İÇİN DESTEK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, terörün sona ermesi adına başlatılan sürece destek verdiklerini ifade etti. Babacan, “Türkiye’de terör ve şiddetin sona ermesi çok önemli ve tarihi bir konudur. Bu tarihi, vicdanı ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğini DEVA Partisi olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” diye belirtti. Mardin’e yaptığı ziyarette partililerce karşılanan Babacan, Kızıltepe’ye geçtikten sonra burada partililerle bir araya geldi. Ardından Artuklu ilçesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ile toplantı yaptı. Babacan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve farklılıkların barış içinde yaşadığı Mardin’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAZZE’DEN İNSANLIK SUÇU UYARISI

Babacan, Gazze’deki insani krize de dikkat çekti. “Gazze’de 3 yıldır büyük bir insanlık faciası yaşanıyor. Şu ana kadar 60 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail hükümetinin hunharca saldırılarında hayatını kaybetti. Son aylarda da açlıkla insanları öldüren bir politika izliyorlar. İnsanları aç bırakarak, günlük ihtiyacı olan besinden daha az bırakarak, yavaş yavaş bir açlığa ve açlıkla ölüme mahkum etme stratejisiyle ve maalesef izliyorsunuz, her gün insanlar ölüyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, “İsrail hükümetinin Gazze’nin tümünü işgaliyle aldığı karar, hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu hem de bir insanlık suçu” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK VERİYORUZ

Babacan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, partisinin bu sürece destek verdiğini aktardı. Sürecin planlı ve ciddi bir program çerçevesinde yürütüldüğünü söyleyen Babacan, Meclis’te kurulan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemine dikkat çekti. “Türkiye’de terör ve şiddetin sona ermesi çok önemli ve tarihi bir konudur. Bu süreci biz çok önemsiyoruz. Biz bu tarihi sorumluluğu omuzlarımızda hissettik ve katkımızı ilk günden beri vermeye başladık. Meclis’te kurulan komisyon niye önemli oldu? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne baktığımızda kompozisyonu milletimizin yüzde 90’ının temsil edildiği bir yapı. Komisyonda da bütün gruplardan ve grubu olmayan siyasi partilerden temsilciler katılıyor. Orada önemli bir temsil gücü görüyoruz. Komisyon şu ana kadar 3 toplantı yaptı, önümüzdeki hafta 2 toplantı yapacak. Meclis açılıncaya kadar bu komisyon devam edecek. Bu tarihi, vicdanı ve ahlaki sorumluluğumuzun gereğini DEVA Partisi olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.