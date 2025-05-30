Ali Babacan Yozgat’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

ALİ BABACAN Yozgat’ta ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kent merkezinde esnaflarla bir araya gelen Babacan, vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorun ile taleplerini dinledi. Ziyaretlerinin devamında Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ile görüştü.

ÇİFTÇİLERİN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

Sonrasında partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Babacan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Babacan, çiftçilerin artan maliyetler ve verim düşüklüğünden ötürü zorluk yaşadığını aktararak, “Yozgat aslında yüz ölçümü olarak Türkiye’nin büyük illerinden birisi. Tarım ve çiftçinin çok önemli olduğu bir ilimiz fakat sulama sisteminin henüz tamamlanmaması, sadece yağmurla sulanan tarım arazileri çiftçimizi son derece sıkıntıya sokmuş durumda.” ifadelerini kullandı. Basın toplantısının ardından Babacan, Yozgat’tan ayrıldı.