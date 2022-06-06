Ali Babacan’dan adaylık açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masada ortak aday belirlenememe durumunda Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularına cevap verdi. Seçim vaatlerini ve parti çalışmaları hakkında konuşan Babacan, Eylül ayına kadar bütün eylem planlarını açıklayacağını ifade etti. Bugüne kadar Türkiye’de böyle bir şey yapılmadı” diye konuşan Babacan 6’lı masada uzlaşma olmazsa adayım diyerek açıkladı. Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar;

CUMHURBAŞKANI ADAYINI HİÇ KONUŞMADIK

“Nasıl bir aday olacağına dair kriterleri belirledik. Ancak isimleri konuşmaya başlamadık. Hiçbir somut isim 6’lı masaya gelmedi. İkili görüşmelerde tabii ki geldi ama 6’lı masada hiçbir toplantıda cumhurbaşkanı adayı konuşulmadı. Görüşmelerin sonunda ortak aday belirlemenin çok önemli olduğunu biz düşünüyoruz”

6’LI MASA ORTAK ADAY BELİRLEMEZSE”

“Bu aday 6’lı masada oturan genel başkanlardan biri veya dışarıdan birisi olabilir. Ama olur da 6’lı masa ortak aday belirleyemezse, o zaman DEVA Partisi’nin Genel Başkanı doğal olarak Cumhurbaşkanı adayıdır. Siyasi parti genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Bir siyasi olacak, bir başka ismin Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışacak. Böyle bir şey olmaz. Bizim temel amacımız adayımızın açık farkla seçimi kazanması.

“ADAYLIK İÇİN ERKEN”

Hiçbir genel başkana şu isim olsun ya da olmasın demedim. Kendi görüşlerini benimle paylaşan oldu ama mahrem kalması gerek. Ben ikili görüşmelerimizde dahi şu isim olsun veya bu isim olmasın diye hiçbir görüş ifade etmedim. Çünkü erken olduğunu düşünüyorum. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini tanımlamamız, protokol haline getirmemiz, 6 partinin de imzalaması gerekiyor.”