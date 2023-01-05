Ali Babacan’dan adaylık sinyali

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6’lı masanın kendisini desteklemesi durumunda aday olabileceğini söyledi.

6’lı masa bugün toplanıyor. Gündemde üzerinde uzun zamandır çalışılan ortak hükümet programı var. Toplantı öncesi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Babacan “6’lı masa beni desteklerse seçilirim ve görevi en iyi şekilde yaparım” dedi.

6’lı masanın ikinci tur görüşmelerinin dördüncü randevusunda buluşuyor. Bu kez ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Masanın gündeminde hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığını öğrenildi. Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de masanın önemli başlıklarından.. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildireceği öğrenildi..

6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.