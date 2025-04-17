Ali Berktay’ın ‘Kerbela’ Oyunu Yeniden Sahneye!

ALI BERKTAY’IN KERBELA’SI YENİDEN SAHNEDE

Yazar, çevirmen, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ali Berktay tarafından tarihsel araştırmalarla sahneye uyarlanan ‘Kerbela’, seyirciden yoğun gelen talep üzerine Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yeniden sahne alacak. Tiyatro sahnesinin tarihinde iz bırakan bu başyapıt, yıllar sonra tekrar izleyici karşısına çıkıyor. Ali Berktay’ın titiz tarihsel incelemeleriyle oluşturduğu ve sahneye uyarladığı ‘Kerbela’, tekrar tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Unutulmaz eserin rejisörlük görevini tekrar üstlenen Ayşe Emel Mesci, zamanla başa çıkabilen bir anlatı sunarak, çağdaş bir bakış açısı ve estetik bir dokunuş katıyor. İlk olarak 2009 – 2010 tiyatro sezonunda sahneye çıkan ve her gösteriminde izleyicisini tarihin derinliklerine sürükleyen ‘Kerbela’, birçok prestijli ödüle de layık görüldü. Modern tiyatronun ifade olanaklarını tarihsel bir trajedi ile birleştiren oyun, 18 Nisan Cuma günü, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde seyircilerle buluşmak için gün sayıyor.

TARİHİ TRAJEDİ VE EVRENSEL ÇIĞLIK

Tarihi bir trajediyi, insanlık vicdanında yankılanan evrensel bir çığlığa dönüştüren bu sahne metni, yalnızca geçmişin değil, bugünün de öngörüsünü sunan bir anlatım gücüne sahip. ‘Kerbela Çölü’nde yaşanan büyük acının hikayesi; sahnede her replikte ve her duruşta yeniden hayat buluyor. Yeni oyuncu kadrosu oyuna taze bir nefes kazandırırken, metnin özündeki şiirsellik ve dramatik derinlik özenle korunuyor. Devlet Tiyatrolarının gurur duyduğu prestijli yapımlarından biri olan bu büyük eser, bir kez daha salonları doldurmaya ve Kerbela’nın çöl sıcaklığında yaşanan zorlu sınavını sanatın en güçlü diliyle seyirciye sunmaya hazırlanıyor.