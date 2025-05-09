Ali Besili, Yangın Sonucu Yaralandı

Ali Besili’nin başına gelen talihsiz olayda çay yapma girişimi sonucu yaşanan bir yangın, büyük bir tehlikeyle sonuçlandı. Beş gün önce İstanbul’dan memleketi Bingöl’ün Adaklı ilçesindeki yazlığına gelen Besili, yol yorgunluğunu atarken mutfaktaki ocakta çay hazırlamak istedi. Tüpün vanasını kontrol ettiğinde gaz akışının olmadığı fark etti.

BÜYÜK TEHLİKE

Besili, gaz kaçağını tespit etmek için çakmakla kontrol etmeye karar verdi. Ancak bu sırada gaz sıkışması nedeniyle parlamaya neden oldu ve mutfakta bir yangın çıktı. Yangın sonucunda ağır yaralanan Besili, mutfak tüpünü dışarı çıkarmak için büyük bir çaba harcadı. Evdeki yangın komşular tarafından söndürüldükten sonra Besili, Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi. Yüzü, başı ve vücudunun bazı bölgelerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi.

ŞANSIZ BİR OLAY

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Besili, duygularını dile getirerek “Başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüm” dedi. Eşiyle birlikte yerleştirdikleri yazlıkta çay koyma isteğiyle mutfakta geçirdiği süreçte, ocağın bir türlü yanmadığını söyledi. Çeşitli denemelere rağmen ocak alev almadıktan sonra tüpü kontrol etmeye çalıştığını aktardı. “Sonra tüpün vanasını kontrol ettiğimde gaz sesi geliyor ama ocak yanmıyordu. Çakmakla tüpteki gaz kaçağını kontrol etmek istedim, çakmağı yakınca büyük bir ses duyuldu, parlama oldu ve yangın çıktı” diye belirtti.

ACILARINI UNUTAMAYACAK

Besili, mutfakta yangının çıkmasının ardından tüpü uzun çabalar sonucunda balkona taşımayı başardığını, balkon kapısının tutuşmasıyla birlikte alevlerin kendisini sardığını belirtti. Tüpün patlamasından korkarak kaçtığını ifade eden Besili, “O durumda hiç acı hissetmiyordum,” dedi. Yaşadığı kabus dolu olayı asla unutamayacağını vurgulayan Ali Besili, hastane hizmetleri ve doktorlarının iyi olduğunu ve tedavisinin güzel geçtiğini belirtti.

Yanık Tedavi Merkezi doktoru Onur Ceylan, Besili’nin durumunun ağır olduğunu, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü aktardı. Ayrıca gaz kaçağı gibi durumlarda açık alevli kaynaklar kullanılmaması gerektiği konusunda uyardı.