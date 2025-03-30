Ali Beyli’de Geleneksel Bayramlaşma Coşkusu

BAYRAM COŞKUSU ERDEMİL’DE YAŞANIYOR

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ali Beyli kırsal mahallesinde, vatandaşlar meydanda bayramlaşma etkinliği düzenliyor. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de de bayram coşkusu tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir ve ilçe merkezlerinde ev ziyaretleri yoğun seyir izlerken, bazı kırsal yerleşim yerlerinde ise meydanlarda bayramlaşmalar gerçekleştiriliyor.

GELENEKSEL BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ

Ali Beyli’de toplanan vatandaşlar, meydanda bir araya gelerek sıraya giriyor ve uzun kuyruklar oluşturarak birbirleriyle bayramlaşıyor. Bu geleneksel bayramlaşma, 100 yıldır sürdüğü belirtiliyor. Bu sayede küs olanlar barışıyor ve duygusal anlar yaşanıyor. Bayramlaşma sırasında, gönüllü mahalle sakinleri çocuklara avuç avuç şeker dağıtarak onların sevincine ortak oluyor.