Ali Bıdı, 76 Yaş Kategorisinde Birinci

Milli sporcu ve iş adamı Ali Bıdı, Gelibolu’da gerçekleştirilen ‘2025 Challenge Gallipoli’ triatlonunda 76 yaş kategorisinde birinci oldu. ‘Demir Adam’ lakaplı Bıdı, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda organize edilen bu önemli etkinlikte dereceye girdi. 538 sporcunun mücadele ettiği yarış, sabah saatlerinde Eski Jandarma Kampı’nda başladı.

MÜCADENİN BAŞLANGICI

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarında gerçekleştirilen yarışların startını, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan verdi. Yarışmalarda sporcular, yaş kategorilerine göre öncelikle 750 metre yüzdü, ardından 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak 5 kilometre koştu. Triatletler, yarışı tamamlamak için önemli çaba sarf etti.

Ali Bıdı, bu yıl 5’incisi düzenlenen triatlona 18 ülkeden 538 sporcunun katıldığını ifade etti. “Eğirdir’de geçen yıl kaza geçirdim. Köprücük kemiğim kırıldı ve 7 çivi ile platin takıldı. 4 kaburgam kırıldı. Akciğerim zedelendi ve kanamalar oldu. Yüzüme 4 dikiş atıldı. Diz kapaklarımdan, omzumdan ağır yaralar aldım. Deyim yerinde ise hurda araba gibiydim. Kazadan üç ay sonra Alanya Triatlonu’na katıldım. Orada 1500 metre yüzdüm, 40 kilometre bisiklet sürdüm, 10 kilometre koştum. Böylece 2024’ü kapattım. 2025’de de önce İzmir, ardından Serik ve şimdi de Çanakkale’de yarıştım. Ben sağlıklı beslenme ve düzenli sporu insanlara anlatmayı kendime misyon edindim. En az 120 yaşına kadar yaşamayı hedefledim. Bunu da başaracağıma inanıyorum” şeklinde konuştu.

– ANTALYA