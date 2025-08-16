Ali Boğa’nın Cenazesi Defnedildi

KAZANIN DETAYLARI VE HAYATINI KAYBEDENİ UĞURLAMA

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76), son yolculuğuna uğurlanıyor. Kaza, dün saat 16.00 sularında, Antalya-Fethiye kara yolunun Karaçulha Mahallesi civarında gerçekleşti. Antalya’dan Fethiye yönüne giden V.K. isimli kişinin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinde geçiş yapmaya çalışan Ali Boğa’ya çarptı. Evli ve üç çocuk babası Boğa, olay anında yaşamını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Ali Boğa’nın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karaçulha Çalıca Merkez Camisi’nde düzenlenirken, ailesinin yanı sıra AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, belediye başkanları ve birçok kişi de törene katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Ali Boğa, Karaçulha Mezarlığı’na defnedildi.

SÜREÇTEKİ GELİŞMELER

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Veli Karaçay, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Karaçay, olayın devam eden yasal sürecinde adaletin nasıl işlemeye devam edeceğini bekliyor.