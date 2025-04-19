Ali Bulut’un Cansız Bedeni Bulundu

KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Oğulcuk Mahallesi’nde, evinin önünde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ali Bulut’un cansız bedeni, sulama kanalında bulundu. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti. Ali, dışarıda oyun oynarken bir süre sonra kayboldu ve geri dönmedi. Ailesi, çocuğun eve dönmemesi üzerine çevreyi aramaya başladı. Yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR DEVAM EDEN ARAMA ÇALIŞMALARI

Gece geç saatlere kadar süren arama faaliyetleri sonrasında, Ali’nin cansız bedeni mahalledeki tarımsal sulama kanalında bulundu. Çocuğun cenazesi, yapılacak otopsisi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Operasyonların ardından Ali Bulut’un cenazesi, Oğulcuk Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak başlatılan bir soruşturma bulunduğu bilgisi edinildi.