Ali Coşan, Tosya’da bulundu

KAYIP ALZHEİMER HASTASI BULUNDU

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 91 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Coşan, 1 gün sonra ekipler tarafından arazide bulundu. Dağçatağı köyünde yaşayan Ali Coşan, dün sabah saat 13.30 civarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECELERİ SÜRDÜ

Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 34 personel, bölgede gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar sonucunda, Ali Coşan bugün saat 08.30 sıralarında köy çevresindeki arazide bulundu. Koşan, tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilmek üzere hazırlandı. Yakınları, Coşan’ı bulduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı.