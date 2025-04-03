Ali Dinçer’in Boykot Paylaşımı Gündemde

BOYKOT ÇAĞRISI VE PAYLAŞIMIN GÜNDEME GELİŞİ

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dinçer, boykota destek veren sanatçıların fotoğraflarını paylaşarak “İşte boykot edilecek mallar” başlığını attı. Bu paylaşım, sadece sosyal medya ortamında değil, genel olarak gündemde yankı buldu.

HEDEF GÖSTERİLEN SANATÇILAR VE ELEŞTİRİLER

Aydın’ın Çine ilçesinde görevli olan Ali Dinçer, Türkiye genelinde gerçekleşen ve ünlüler tarafından desteklenen tüketim boykotunu eleştirerek 40 sanatçıyı hedef gösterdi. Dinçer’in bu paylaşımı, boykot konusunda tartışmalara yol açtı ve bazı kesimlerden tepkiler aldı. Paylaşımın içeriği ve şekli, kamuoyunda geniş bir yankı buluyor.