Ali Durmuş Cezaevinde Hayatını Kaybetti

ŞİZOFRENİ HASTASI ALİ DURMUŞ’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Mersin’in Mut ilçesinde, annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş, tutuklu bulunduğu cezaevinde bir ay içinde yaşamını yitirdi. Olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak’ta yer alan iki katlı binanın üst katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Ali Durmuş (48), bilinmeyen bir sebepten ötürü annesi Belkıs Durmuş’u (68) defalarca bıçaklayarak daha sonra boğazını keserek öldürdü. Komşuların evden gelen sesleri fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirmesiyle, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler içeri girdiğinde, annenin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Polis ise şüpheli oğulu olay yerinde gözaltına alarak tutuklanmasını sağladı.

CEZAEVİNDE RAHATSIZLANIP HAYATINI KAYBETTİ

Tutuklanan Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi’ne yerleştirildi. Cezaevinde bir aya yakın kalan Durmuş, hareketsiz bulunduğunda gardiyanların kontrolü sonucunda yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölümünden sonra olayın sebebinin araştırılması için Durmuş’un cesedi adli tıpa gönderildi. İlk tespitlere göre, şahsın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.