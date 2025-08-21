Ali Durmuş Hastanede Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Mut ilçesinde annesini katleden şizofreni hastası Ali Durmuş’un, Adana’daki cezaevinden sevk edildiği hastanede bir ay içinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü, Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak’ta bulunan iki katlı bir binanın üst katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 48 yaşındaki Ali Durmuş, bilinmeyen bir nedenden ötürü 68 yaşındaki annesi Belkıs Durmuş’u defalarca bıçaklayarak ardından boğazını keserek öldürdü. Komşuların evden gelen sesleri duyarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni araması ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, annenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, şüpheli oğul Ali Durmuş’u olay yerinde gözaltına aldı ve tutuklanmasını sağladı.

TUTUKLULUK SÜRECİ VE HASTANEYE SEVK

Tutuklanan zanlı Ali Durmuş, Silifke Kapalı Cezaevi’ne konulduktan sonra güvenlik nedeniyle Adana Suluca 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Buradaki psikiyatri bölümünde, kendisine verilen ilaçları kullanmayı reddettiği, psikologla görüşmeyi ve yemek yemeyi de kabul etmediği öğrenildi. Bir süre sonra durumu kötüleşen Durmuş, Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği bildirildi. İlk tespitlere göre, Ali Durmuş’un ölümünün böbrek yetmezliği nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.