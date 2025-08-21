Ali Durmuş Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI VE İLK GELİŞMELER

Mersin’in Mut ilçesinde, 24 Temmuz’da meydana gelen olayda, annesi Belkıs Durmuş’u (67) bıçaklayarak öldüren Ali Durmuş (47) tutuklandıktan sonra hastaneye sevk edildi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören Ali Durmuş ile annesi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olay esnasında Ali Durmuş, annesini vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı.

KOMŞULARIN İHBARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Evin içinden gelen çığlık seslerini duyan komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri, Belkıs Durmuş’un olay yerinde öldüğünü tespit etti. Ali Durmuş, gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak Silifke M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Daha sonrasında, psikolojik tedavisi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi.

KALP KRİZİ VE CENAZE TÖRENİ

Hastanede tedavi gören Ali Durmuş, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, Durmuş’un cenazesi, Mersin’in Mut ilçesindeki Laal Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Seydi Salih Mezarlığı’na defnedildi. Bu olay, hem yerel halk hem de aile bireyleri için büyük bir üzüntü kaynağı oldu.